Trabzon'da yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine para cezası uygulandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yüksek sesle müzik dinleyen 2 sürücüye toplam 872 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği ekiplerince Bostancı Mahallesi Gülbahar Hatun Kız Yurdu civarında 2 aracın yüksek sesle müzik dinlemesi suretiyle gürültü çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi.

Trafik ekiplerince her iki araç sürücüsüne toplam 872 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.