TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Trabzon'da panelde konuştu:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin ihracatının son dönemlerde iyi bir şekilde arttığını belirterek, "Üretim tarafı çok fazla şekilde artıyor, organize sanayi bölgeleri aynı şekilde gelişiyor." dedi.

Gültepe, Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2. Trabzon Kent Sempozyumu" kapsamında düzenlenen "Trabzon'da Ticaret ve Sanayi" konulu panelde, katılımcıları TİM'in faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.

Türkiye'de yaklaşık 115 bin üretim ve ihracat yapan şirket olduğunu ifade eden Gültepe, "27 sektör bu işi yapıyor. 61 birliğimiz var. Dolayısıyla Türkiye'de son 2-3 yılda yükselen, istihdamı, üretimi, ihracatı artıran bir konjonktür yakaladık." diye konuştu.

Gültepe, 2022'deki ihracat rakamlarına işaret ederek, "2022 yılında 254 milyar dolar ihracat gerçekleşti. Bu da Türkiye tarihinin en yüksek ihracatı. Özellikle pandemi sonrası küresel ticaretin değişmesiyle yakın yerden tedarikin artmasından dolayı Türkiye büyük bir avantaj kazandı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 5 yıllık ihracat planlarının şimdiden yapılmaya başladığını vurgulayan Gültepe, "Türkiye'nin ihracatı son dönemlerde gerçekten iyi bir şekilde artıyor. Üretim tarafı çok fazla şekilde artıyor, organize sanayi bölgeleri aynı şekilde gelişiyor. 350'ye yakın organize saniye bölgeleri var. İhtisaslaşmış sanayi bölgelerimiz var. O konuda da gerçekten güzel çalışmalar yapılıyor." dedi.

Gültepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2023'e girerken,10 ayda bu konjonktür düşüklüğüne rağmen 10 ayda başa baş noktadayız. Yani 2022 ile 2023'ün rakamları aynı. Yüzde 0,3 büyüme ama dünyada da şöyle bir şey var, yüzde 15'e yakın da bir daralma var. Yukarımızda savaş, aşağımızda savaşın olduğu bir noktada özellikle bu rakamları yakalamak bence başarı. Daha iyisi de olabilir miydi? Olabilirdi ama özellikle seçim öncesi kurun baskılamasından dolayı Türk üreticisi, ihracatçısı biraz rekabetçiliğini kaybetti."

Her hafta neredeyse bir ülkeye gittiklerini de anlatan Gültepe, "220'ye yakın ülkeye Türk ihracatçısı, ihracat yapıyor. Neredeyse ayak basamadığımız ülke, şehir yok." diye konuştu.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'nin moderatörlüğündeki panelde, Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk ile iş insanları Tayfun Denizer ve Erol Tuna da konuşma yaptı.