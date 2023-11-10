Trabzon'da öğrenciler Atatürk'ü koreografiyle andı

Trabzon'da lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yıl dönümü dolayısıyla koreografi hazırladı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hazırlanan Atatürk ve Türk bayrağı koreografisinde 300 öğrenci ve öğretmen yer aldı.

Okul Müdürü Halil İbrahim Aydın, Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 85'inci yılında saygı ve rahmetle yad ettiklerini belirtti.

Aydın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin istikrar ve güven içinde büyümesi için yılmadan, yorulmadan öğretmen ve öğrencileriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünce de anma programı organize edildi.

KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, "100. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet" konferansı verdi.

Buradaki anma programı Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle sona erdi.

- Atatürk Köşkü'ne ziyaretçi ilgisi

Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaretinde konakladığı Atatürk Köşkü'ne ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesince yaklaşık bir yıl süren restorasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim'de kapılarını yeniden açan köşkü çok sayıda kişi ziyaret etti.

Soğuksu Mahallesi'ndeki köşkün bahçesinde, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi orkestrasının Atatürk'ün sevdiği şarkıları çaldığı konser takip edenlerin beğenisini kazandı.