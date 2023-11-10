Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında oyun olarak iyi olduklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 10.11.2023 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında oyun olarak iyi olduklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyledi.

        Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ulu Önderimiz Atamızı 85 yıldır özlemle anıyoruz, minnettarız." ifadesiyle sözlerine başlayarak, "Trabzonspor karşısında puan veya puanlar almak önemliydi. İlk yarı istediğimiz birçok şeyi yaptık. Savunma anlamında hücum geçişleri de yakaladık ama bitiricilikte problemler yaşadık. Öne geçsek iyi olacaktı." şeklinde konuştu.

        İkinci yarı defansif hatadan dolayı geriye düştüklerini dile getiren Hakan Keleş, şunları söyledi:

        "Ama sonra oyuncuların verdiği tepki iyiydi, beraberliği yakaladık. Son dakikalarda talihsiz eşleşmeyle rakibe 2-1 mağlup duruma düştükten sonra oyunu çevirmeye çalıştık ama yeterli olmadık. Oyunun genelinden memnunum. İstediğim birçok şeyi sahaya yansıttılar. Puan alabilsek moral olarak iyi olacaktı. Önümüzde milli ara var, sakatlıklarla da uğraşıyoruz. Bu arada iyi çalışacağız. Bu maçta gördüklerim beni biraz daha memnun etti, ilerisi adına. Ama puan da alabilsek çok iyi olacaktı. Oyuncularıma emekleri için teşekkür ediyorum. Onlar adına da çok üzülüyorum. Emeklerinin karşılığını alamadılar. Oyun olarak iyiydik ama sonuç alarak karşılığını alamadık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Annesini öldürdüğünü itiraf etti
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Yargıtay'dan AYM açıklaması
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Bakan Koca'dan yurt dışına doktor göçü ve SMA açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları

        Benzer Haberler

        Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
        Trabzonspor - Konyaspor: 2-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçından notlar
        Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçından notlar
        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat´ın annesi: Oğluma `kahramanı...
        Biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf Emir Bolat´ın annesi: Oğluma `kahramanı...
        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf'tan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziy...
        Bursa'da biber gazlı saldırıya uğrayan Yusuf'tan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziy...