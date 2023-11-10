Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında oyun olarak iyi olduklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri karşısında oyun olarak iyi olduklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyledi.

Hakan Keleş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ulu Önderimiz Atamızı 85 yıldır özlemle anıyoruz, minnettarız." ifadesiyle sözlerine başlayarak, "Trabzonspor karşısında puan veya puanlar almak önemliydi. İlk yarı istediğimiz birçok şeyi yaptık. Savunma anlamında hücum geçişleri de yakaladık ama bitiricilikte problemler yaşadık. Öne geçsek iyi olacaktı." şeklinde konuştu.

İkinci yarı defansif hatadan dolayı geriye düştüklerini dile getiren Hakan Keleş, şunları söyledi:

"Ama sonra oyuncuların verdiği tepki iyiydi, beraberliği yakaladık. Son dakikalarda talihsiz eşleşmeyle rakibe 2-1 mağlup duruma düştükten sonra oyunu çevirmeye çalıştık ama yeterli olmadık. Oyunun genelinden memnunum. İstediğim birçok şeyi sahaya yansıttılar. Puan alabilsek moral olarak iyi olacaktı. Önümüzde milli ara var, sakatlıklarla da uğraşıyoruz. Bu arada iyi çalışacağız. Bu maçta gördüklerim beni biraz daha memnun etti, ilerisi adına. Ama puan da alabilsek çok iyi olacaktı. Oyuncularıma emekleri için teşekkür ediyorum. Onlar adına da çok üzülüyorum. Emeklerinin karşılığını alamadılar. Oyun olarak iyiydik ama sonuç alarak karşılığını alamadık."