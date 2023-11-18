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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:01 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:26
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        Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı.

        5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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