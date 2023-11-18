Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 27 Kasım Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı EMS Yapı Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yapıldı.

5'e 2 çalışması ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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