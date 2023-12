İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Trabzon'da konuştu:

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz. Mafyavari çalışmalar, organize suç örgütleri, göreceksiniz hiçbirisi kalmayacak çünkü bu ülkeyi anayasal sistemde temsil eden devletimiz var, valimiz, kaymakamımız var." dedi.

Turan, kentteki bir otelde düzenlenen "Muhtarlarımızla Yeni Yüzyıla Adım Adım Projesi" Trabzon Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamını iletti.

Trabzon'un özellikli, önemli ve öncelikli bir şehir olduğunu vurgulayan Turan burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Turan, muhtarlığın önemini işaret ederek "Muhtarlık bu topraklarda özel bir görev. Kökleri tarihte olan özel bir müessese." diye konuştu.

Muhtarlığın devletin adeta kılcal damarlarını teşkil eden özel bir kurum olduğunu aktaran Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün mahallede asayişi sağlayan, huzuru temin eden, her türlü sorunu gidermeye çalışan muhtarlarımız bugün de ülkemizde 780 bin kilometrekare toprak içerisinde devletimizin adeta gören gözü, tutan eli, işiten kulağı olma durumunda. Biz hep diyoruz ki 'Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır'. Biz tepedeki Cumhurbaşkanından alttaki ekibinden, mahalledeki, köydeki, muhtarına kadar bir zincirin hepimizin halkasını temsil ettiğini biliyoruz. Ne kadar sağlamsa bu zincir o kadar güçlü olur, kuvvetli olur. Ne kadar zayıfsa o zincir, o kadar zayıf olur, güçsüz olur o yüzden bu görevin küçüğü, büyüğü olmaz. Seçilmiş, Cumhurbaşkanıyla yol yürümüş, devletin her adımında olmuş her muhtarımızın o zincirde çok kıymetli bir anlamı olduğunu düşünüyorum."

- "Yeni yüzyılın en büyük baş aktörlerinden bir tanesi muhtarlar olacak"

Turan, muhtarlığın, Türk toplumu ve Türkiye'nin devlet anlayışıyla özdeşleşmiş özel bir kurum olduğunu dile getirerek "Muhtarlık bizim için evrak alınan, imza atılan bir yer değil. Muhtarlık bizim için bir danışmanlık, bir başkanlık, bir arkadaşlık, bir sözcülük, bir kardeşlik tam bunun karşılığı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği öneme dikkati çeken Turan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tam 52 muhtar buluşması yaptı külliyede ve 38 binden fazla muhtarımıza da ev sahipliği yaptı. Bunu çok önemsiyorum. Sadece Kaymakamla muhatap olan muhtarımız, bugün Cumhurbaşkanımızla muhatap oldu. Bunu çok önemsiyorum. O yüzden devamını da çok kıymetli buluyorum. İnşallah 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın külliyemizde muhtarlarımızı misafir etmesine kaldığımız yerden devam ediyoruz, tekrar başlıyoruz."

Turan, muhtarların taleplerine ilişkin yürütülen çalışmalar ve devam eden süreçler hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Bülent Turan, "Cumhuriyetimiz birkaç gün önce ikinci yüzyılına başladı. Hani kapanır mı, kaldırılır mı deniyordu ya 100 yılı beraber devirdik ama inanarak söylüyorum 2 yüzyılı da, 3 yüzyılı da muhtarla beraber devireceğiz. Yeni yüzyılın en büyük baş aktörlerinden bir tanesi muhtarlar olacak inşallah." şeklinde konuştu.

- "Yanlış yapan kim varsa omuz omuza yok etmek bizim görevimiz"

Turan, İçişleri Bakanlığının 600 binlik büyük bir aile olduğunu belirterek 7 gün 24 saat, 365 gün anlayışıyla mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti.

Son terörist yok oluncaya kadar azimle, kararlılıkla yola devam edeceklerini vurgulayan Turan şöyle devam etti:

"Bugün Başkanımızla, Valimizle, Maçka'ya gittik. Eren Bülbül kardeşimizin mezarını ve annesini ziyaret ettik. 15 yaşında nasıl kahraman olduğunu orada bir daha gördük. Çok bedeller ödedik ama ülkemizin birliği, dirliği, bayrağımızın gönderdeki hali hiç tartışılmadı. O bedellere rağmen diyorum yürümeye devam edeceğiz inşallah. Aynı şekilde ülkemizde hiçbir sokakta devlet otoritesinden başka güç istemiyoruz. Mafyavari çalışmalar, organize suç örgütleri, göreceksiniz hiçbirisi kalmayacak çünkü bu ülkeyi anayasal sistemde temsil eden devletimiz var, valimiz, kaymakamımız var."

Turan, operasyonlara ilişkin "Son 180 günde 593 operasyon yaptık. Bunun içerisinde 193 suç örgütü yok edildi. Ama hiçbirisi kalmayıncaya kadar bu çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bir diğer önemli konunun da uyuşturucu ile mücadele olduğunu aktaran Turan, "Gençlerimizi bu illetten korumakta kararlıyız. Ne olur bu konuda muhtarlarımız bize omuz versinler." şeklinde konuştu.

Turan, bu kapsamda da ihbar hatlarının kullanılmasının önemli olduğuna işaret ederek "Yanlış yapan kim varsa omuz omuza yok etmek bizim görevimiz. Uyuşturucuya asla göz açtırmayacağız." ifadesini kullandı.

Yasa dışı göçmen meselesinde de büyük mesafe alındığını vurgulayan Turan, Türkiye'nin çevresinde yaşanan olaylara dikkati çekti.

- "Hata yapma lüksümüz asla yok, güçlü olmak zorundayız"

Turan, Kuzeyde Rusya-Ukrayna krizinin yaşandığını anımsatarak "Aşağıya güneyimize bakın, otoritesi adeta yok olan iki tane önemli devlet. Tam ortasında Türkiye var. Zayıf olamayız, ihmal edemeyiz. Hata yapma lüksümüz asla yok, güçlü olmak zorundayız. Bizim bazı ülkeler gibi sayısız, limitsiz petrolümüz yok. Bitmez tükenmez kaynaklarımız yok. Bizim en büyük kaynağımız 85 milyonun omuz omza yol yürümesi. Partimiz farklı olabilir, anlayışımız farklı olabilir, memleketimiz, dilimiz dinimiz, mezhebimiz farkı olabilir ama ortak paydamız işte bu bayraktır, bu devlettir. Sahip çıkacağız, omuz omuza yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'de yaşanan olayları hatırlatan Turan, "Böyle bir dünyada güçlü olmaktan başka yolumuz yok. Muhtarıyla, Valisiyle, Cumhurbaşkanıyla beraber yol yürümekten başka yolumuz yok. Çünkü biz aynı toprağın kokusuyla, aynı denizin dalgasıyla büyüdük. Bizler gidecek başka yeri olmayan, yürüyecek başka yeri olmayan insanlarız. Düşeriz kalkarız ama bu ülkede bu devletin gölgesinde beraber yol yürürüz." diye konuştu.

Turan, yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatarak "Bu millet en iyi kararı verecektir ve göreceksiniz istikrarla yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Toplantıda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Osman Aydemir de konuşma yaptı.

Turan, toplantı öncesinde Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'ni ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, esnaf ve halkla sohbet etti.

Öte yandan Turan, bir kitabevi ziyaretinde, "Durup Düşününce" adlı kitabını da satın alarak il protokolüne hediye etti.