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        Şarkıcı Buray, Trabzon'da konser verdi

        Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" kapsamında Trabzon'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 23:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:17
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        Şarkıcı Buray, Trabzon'da konser verdi
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        Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" kapsamında Trabzon'da sahne aldı.

        Trabzon Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği sanatçı, "Bizim konserlerimizde şarkılar birlikte söylenir." dedi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 22 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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