Şarkıcı Buray, Trabzon'da konser verdi
Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" kapsamında Trabzon'da sahne aldı.
Şarkıcı Buray, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Trabzon Kültür Yolu Festivali" kapsamında Trabzon'da sahne aldı.
Trabzon Fuar Merkezi'nde organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği sanatçı, "Bizim konserlerimizde şarkılar birlikte söylenir." dedi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 22 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 30 Haziran'a kadar devam edecek.
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