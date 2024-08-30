Trabzon Valisi Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Yıldırım, yayımladığı kutlama mesajında, 30 Ağustos 1922 tarihinin, milletin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bedhahların, engin feraset, sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşla bertaraf edildiği tarih olduğunu belirtti.

Bu zaferin, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolü olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Necip Türk milleti, dünya tarihine çıktığından bu yana hiçbir devletin himayesine girmemiş ve yüzyıllardır bağımsızlığı uğruna mücadele vermiştir. Millet olarak 30 Ağustos 1922 tarihinde bağımsızlığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş olup Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sonuçlanan necip milletimizin de azmi ile eşsiz bir zafer olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna devam etmiştir."