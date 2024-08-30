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        Trabzon Valisi Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:56 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:56
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        Trabzon Valisi Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
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        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Yıldırım, yayımladığı kutlama mesajında, 30 Ağustos 1922 tarihinin, milletin birlik ve bütünlüğünü hedef alan bedhahların, engin feraset, sarsılmaz cesaret ve kararlı duruşla bertaraf edildiği tarih olduğunu belirtti.

        Bu zaferin, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolü olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Necip Türk milleti, dünya tarihine çıktığından bu yana hiçbir devletin himayesine girmemiş ve yüzyıllardır bağımsızlığı uğruna mücadele vermiştir. Millet olarak 30 Ağustos 1922 tarihinde bağımsızlığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş olup Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşamaktayız. 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde sonuçlanan necip milletimizin de azmi ile eşsiz bir zafer olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatan topraklarımız kurtarılmış, Türk milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna devam etmiştir."

        Vali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde büyük bir mücadele sergileyerek zafer kazanan başta Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, onların aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum. Bu vesile ile vatanımız ve milletimizin huzur ve güvenliği için bugün de aynı inanç ve kararlılıkla mücadele eden ve şehit düşen güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyor, tüm Trabzonlu hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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