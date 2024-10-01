TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş'e ziyaret

Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

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