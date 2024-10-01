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        TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş'e ziyaret

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 01.10.2024 - 16:16
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        TSYD Trabzon Şubesinden Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş'e ziyaret
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        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ziyaret etti.

        TSYD'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, Güneş'e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

        Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkür etti.

        Kılıç'ın Güneş'e çiçek verdiği ziyaret, günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile tamamlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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