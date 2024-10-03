Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Hayat Bir Kabaredir" oyunu ile perdelerini açtı
Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonun ilk oyunu "Hayat Bir Kabaredir"i seyircilerin beğenisine sundu.
Trabzon Devlet Tiyatrosu, yeni sezonun ilk oyunu "Hayat Bir Kabaredir"i seyircilerin beğenisine sundu.
Joe Masteroff'un yazdığı, Aclan Büyüktürkoğlu'nun çevirisini yaptığı ve Barış Arman'ın yönettiği oyun, Haluk Ongan Sahnesi'nde prömiyerini yaptı.
Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Muhammed Aymaz, Sıla Ömeroğlu, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Oğuzhan Asak, Göknur Paslı, Cem Çanakoğlu'nun rol aldığı oyunda, dekor tasarımı Hakan Dündar, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar tarafından hazırlandı. Müzik direktörlüğü ve koreografi Didem Atasoy'a, Clown ve Buffon Tekniği Çalışması Ece Zeynep Taşkın'a ait oyun yeni sezonda seyircisiyle buluştu.
1930'ların başında Berlin'de geçen oyun, bir kabarede yaşananları anlatıyor. Oyun, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18 ve 19 Ekim'de aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.
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