Trabzon'da Hayvanları Koruma Günü'nde 20 köpek sahiplendirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Çağlayan Mahallesi'ndeki Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde organize edilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, eşi Arzu Genç, öğrenci ve öğretmenler ile hayvansever derneklerinin temsilcileri katıldı.

Genç, Allah'ın yarattığı canlara bakmakla mükellef olduklarını belirtti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yeni bir yasal düzenlemeye gidildiğini anımsatan Genç, "Artık 'sahipsiz hayvan' tanımını ortadan kaldırıyoruz. Bu canların sahibi biziz, biz olmalıyız. Dolayısıyla yeni düzenlemeyle birlikte bütün sokak hayvanlarımızı düzen altına alacağız. Rehabilitasyon merkezimizde aşılarını ve kısırlaştırmalarını yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sokaklardaki hayvanların popülasyonunu kontrol altına almak için bakımlarını yaptıktan sonra sahiplendirme seferberliği başlatmak istediklerini vurgulayarak, "Derneklerimizle birlikte güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz. Sadece bugün itibarıyla barınağımızdan 20 köpeğimiz artık yeni sahipleriyle yaşamlarına devam edecek. 20 köpeğimizin sahiplenmesi için gayreti ortaya koyan bütün vatandaşlarımıza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.