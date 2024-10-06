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        Trabzon'da "Tospik'in Hikayesi" adlı çocuk oyunu sahnelendi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Tospik'in Hikayesi" adlı çocuk oyununu sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 13:17 Güncelleme: 06.10.2024 - 13:23
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        Trabzon'da "Tospik'in Hikayesi" adlı çocuk oyunu sahnelendi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Tospik'in Hikayesi" adlı çocuk oyununu sahneledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kültür sanat sezonu ekim ayı takvimiyle sergi, konser, söyleşi ve tiyatro gibi birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

        Bu kapsamda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Tospik'in Hikayesi"ne çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

        Sevimli kaplumbağa Tospik'in ormanda arkadaşlarıyla yaşadığı maceraların anlatıldığı oyunda, çocukların öğretici mesajlarla anlamlı dersler çıkarmaları sağlandı.

        Tiyatro gösterimleri, ay sonuna kadar her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edecek.

        Galeri
        Galeri

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