Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 oyunlarla sona erdi.

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