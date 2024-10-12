Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenman, 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 oyunlarla sona erdi.
Trabzonspor, bir günlük iznin ardından RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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