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        Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi'nın yılbaşına kadar tamamlanması hedefleniyor

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi alanında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:04 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:17
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        Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi'nın yılbaşına kadar tamamlanması hedefleniyor
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Pazarkapı Kentsel Tasarım Projesi alanında incelemelerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Genç, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, yeni yaşam alanını yılbaşından önce şehre kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

        Caminin güzelliği ve görkemiyle ilelebet var olacağını vurgulayan Genç, şöyle devam etti:

        "Trabzon'umuzun en kıymetli eserlerinden biri olarak tamamlanmak üzere. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanı, camimizin etrafında oluşturduğumuz üniteler ve peyzaj alanlarıyla beraber ciddi bir yaşam alanı olarak oluşturuyoruz. Daha önce bu alanda hem Avrasya Pazarı'mızı hem gasilhanemizi hem de Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'mizi hizmete almıştık. Şimdi doğu ve batı dolmuş duraklarımızı oluşturacağımız yerleşkemizle beraber yine peyzaj alanlarımız, satış ünitelerimiz, esnaf lokantamızla güzel bir konsepti inşallah kısa bir zamanda hayata geçireceğiz."

        Genç, yerleşkenin Trabzon'a hayırlı olmasını temenni ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Projemiz bütünüyle tamamlandığında şehirle beraber entegre ayrı bir yaşam alanı oluşturacağız. Bir taraftan da Gülcemal projelerimizin konsept proje çalışmalarını yürütüyoruz. İnşallah hem bu alanımız hem Gülcemal projemiz şehrimize çok yakışır güzel bir yeni yaşam alanı haline gelecek. Şehrimizin cazip özelliği ve marka değeri daha da artacak. Önemli bir çalışma ortaya koyuyoruz. Hem yapımcılarımıza hem değerli mesai arkadaşlarımıza, burada çalışan teknik arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yılbaşını geçmeden bu alanların bütünüyle beraber hizmete alınmasını arzu ediyoruz. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun inşallah."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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