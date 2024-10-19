Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Ozan Tufan, "Önemli olan 3 puandı. Bugün o motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder." dedi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ozan Tufan, karşılaşmada elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirterek, "Camiamızın, hocamızın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Ben de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.