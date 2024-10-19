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        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Ozan Tufan, "Önemli olan 3 puandı. Bugün o motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 19:17 Güncelleme: 19.10.2024 - 19:17
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        Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Ozan Tufan, "Önemli olan 3 puandı. Bugün o motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder." dedi.

        Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ozan Tufan, karşılaşmada elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştığını belirterek, "Camiamızın, hocamızın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Ben de elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ligin 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra Başakşehir karşılaşmasında oynamasının zor olduğunun konuşulduğuna değinen Ozan, şunları kaydetti:

        "Konya maçında yaşadığım sakatlıktan sonra Başakşehir maçı için de oynamam için zor dediler ama tabii ki futbolda her şey var. Acılara da katlanıyoruz, göğüs geriyoruz, takım için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Oyun biraz birebire döndüğü için kendimi çok gösteremediğimi düşünüyorum ama ikinci yarı biraz daha oyun gitgele döndüğü için benim sevdiğim durumlara geldi. Öyle olunca ben daha ön plana çıktığımı düşünüyorum. Son pozisyonda da bir golle süsleyebilseydim daha da güzel olabilirdi açıkçası. Önemli olan 3 puandı. Bugün o motivasyonu kazandığımız için mutluyum. Bundan sonraki dönemde de inşallah bu şekilde devam eder."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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