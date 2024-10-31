Trabzon'da "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel düzenlendi

Trabzon Üniversitesince "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel gerçekleştirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde dün organize edilen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Bayram Sevinç'in yönettiği panelde, Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hale Nur Uyanık "Yapay Zekaya Yolculuk", Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit ve Doç. Dr. Yalçın Yıldız "Eğitimde ve Sanatta Yapay Zeka", Doç. Dr. Gülcan Şener ve öğrenci Cemal Kanca "Yapay Zeka ve Etik", Arş. Gör. Salih Özkan tarafından da "Ceza Hukukunda Acil Durum Algoritmaları" konulu sunum yapıldı.

Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu, insanların organlarıyla yapamadığı birçok şeyi yapabilmek için düzenekler oluşturduğunu, kendilerinde olmayan birçok şeyi arama ihtiyacından dolayı yapay zekanın geliştirildiğini belirtti.

Çakıroğlu, teknolojinin insanlık adına nasıl yönlendirileceğini düşünmenin en büyük sorumluluk olduğuna işaret ederek, "Son dönem Nobel ödüllerine baktığımızda, doğrudan yapay zeka tekniklerini kullanan bilim insanlarının ödüller aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.