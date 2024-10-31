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        Trabzon'da "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel düzenlendi

        Trabzon Üniversitesince "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 11:28
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        Trabzon'da "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel düzenlendi
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        Trabzon Üniversitesince "Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm" konulu panel gerçekleştirildi.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde dün organize edilen panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Çimer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Prof. Dr. Bayram Sevinç'in yönettiği panelde, Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Hale Nur Uyanık "Yapay Zekaya Yolculuk", Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit ve Doç. Dr. Yalçın Yıldız "Eğitimde ve Sanatta Yapay Zeka", Doç. Dr. Gülcan Şener ve öğrenci Cemal Kanca "Yapay Zeka ve Etik", Arş. Gör. Salih Özkan tarafından da "Ceza Hukukunda Acil Durum Algoritmaları" konulu sunum yapıldı.

        Prof. Dr. Ünal Çakıroğlu, insanların organlarıyla yapamadığı birçok şeyi yapabilmek için düzenekler oluşturduğunu, kendilerinde olmayan birçok şeyi arama ihtiyacından dolayı yapay zekanın geliştirildiğini belirtti.

        Çakıroğlu, teknolojinin insanlık adına nasıl yönlendirileceğini düşünmenin en büyük sorumluluk olduğuna işaret ederek, "Son dönem Nobel ödüllerine baktığımızda, doğrudan yapay zeka tekniklerini kullanan bilim insanlarının ödüller aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Dr. Öğr. Üyesi Hale Nur Uyanık, insanların pratikliği ve konforu sevdiğine işaret ederek, "Yapay zeka bu noktada hayatımızı kolaylaştıracak alternatifler sunduğu için biz onun yapaylık durumuna zeki kavramını atfettik ama dil konusunda yapay zeka insana ulaşamamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

        Panel, katılımcılara Rektör Yardımcısı Çimer ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kırımlı'nın teşekkür belgesi vermesinin ardından tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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