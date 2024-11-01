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        Trabzon'da öğrenciler sıfır atık ve çevre bilincine yönelik etkinlik gerçekleştirdi

        Ortahisar'da sıfır atık, iklim değişikliği, su, gıda ve enerji konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:23
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        Trabzon'da öğrenciler sıfır atık ve çevre bilincine yönelik etkinlik gerçekleştirdi
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        Ortahisar'da sıfır atık, iklim değişikliği, su, gıda ve enerji konularında farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi.

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünce sıfır atık ve çevre bilinci farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

        Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, hazırladıkları çevre temalı afiş, pankart ve resimleri okul çevresindeki işletmelerin camlarına astı, belediyenin iklim değişikliğiyle alakalı el broşürlerini dağıttı.

        Daha sonra, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ezgi Kazan'ın da katılımıyla yürüyüş yapıldı.

        İskender, küresel ısınmanın etkisiyle iklim krizi yaşandığına işaret ederek, "Bu krizin etkilerini azaltmak ve insanoğlunun bu süreci en az zararla atlatmasını sağlamak için denizlerimize, ormanlarımıza, doğamıza sahip çıkmalıyız. Atıklarımızı dönüştürerek, çevremizin korunması yönündeki çalışmalara katkı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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