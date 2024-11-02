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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:14 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:11
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        Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

        Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile Papara Park'ta saat 19.00'da karşılaşacak.

        Öte yandan, Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Nevzat Kaya ve Taner Fikret Saral, antrenmanı ziyaret etti.

        Teknik direktör Güneş ve futbolcularla görüşen Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde takıma başarılar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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