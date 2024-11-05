Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 05.11.2024 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta Organ Bağışı Haftası etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

        Of Devlet Hastanesi konferans salonundaki programda konuşan Başhekim Opr. Dr. Şaban Uysal, organ bağışının önemine işaret etti.

        Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, kendilerinin de organlarını bağışladıklarını belirterek, sağlıklı her bireyin organlarını bağışlamasını tavsiye etti.

        İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu ise Türkiye'de organ bağışlarının çoğunu canlı bağışların oluşturduğunu ifade ederek, "Dünyada tam tersine, organ bağışları daha çok ölülerden sağlanıyor. Yarın her birimiz organ nakline ihtiyaç duyabiliriz. Onun için organ naklinde bulunalım. Tüm sağlıklı vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve organlarını bağışlamaya davet ediyorum." dedi.

        Konuşmaların sonunda organ bağışında bulunanlara organ nakil kartları takdim edildi.

        Organlarını bağışlayan 83 yaşındaki Melahat Kadıoğlu, belgesini Kaymakam Yaşar'dan aldı. Kadıoğlu'nun elini öperek tebrik eden Kaymakam Yaşar, bu davranışının herkese örnek olmasını istedi.

        Programa Of İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Of Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Elvan Yirigöz Çağlar, Of Belediye Meclisi üyeleri, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Bakan Işıkhan Habertürk'e konuştu
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        Kırgızistan ile 19 anlaşma
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da kurulacak organize sanayi bölgesinde 4 bin kişi istihdam edilece...
        Trabzon'da kurulacak organize sanayi bölgesinde 4 bin kişi istihdam edilece...
        Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Havvanur ve Dilara, co...
        Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Havvanur ve Dilara, co...
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi
        Trabzonspor'da Çaykur Rizespor mesaisi
        "Trabzon kuymağı" coğrafi işaret belgesi aldı
        "Trabzon kuymağı" coğrafi işaret belgesi aldı
        Trabzon kuymağı, coğrafi işaretle tescillendi
        Trabzon kuymağı, coğrafi işaretle tescillendi