Trabzon'da Atatürk'ü Anma programı düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ), Atatürk'ü Anma programı organize edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, "Atatürk yalnızca Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak değil, aynı zamanda tüm dünyanın saygıyla andığı bir devlet, millet ve düşünce insanı olarak tanınmaktadır. Onun bıraktığı miras yalnızca siyasi ve askeri zaferlerde değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu simgeleyen değerler bütününden oluşur. Atatürk'ün liderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi her bir Türk vatandaşının kalbinde derin bir iz bırakmıştır." dedi.

Ursavaş, Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni modern dünyanın bir parçası haline getirecek adımları atarken yalnızca askeri ve siyasi alanda değil, aynı zamanda eğitim, ekonomi, kültür, bilim ve sanatta da köklü reformlara imza attığının altını çizdi. Gençlere duyduğu güvenin Atatürk'ün en büyük miraslarından biri olduğunu belirten Ursavaş, "Türkiye'nin geleceğini gençlerin azmine ve çalışkanlığına emanet etmiştir. Atatürk yalnızca Kurtuluş Savaşı'nın lideri değil, akıl, bilim ve medeniyet yolunda ilerleyen bir Türkiye'nin mimarıdır. Bugün bizlere düşen en önemli görev onun kurduğu Cumhuriyeti korumak, güçlendirmek, bilim ve teknoloji ışığında daha ileriye taşımaktır." diye konuştu.