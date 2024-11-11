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        Trabzonspor'da 5. Güneş döneminde işler yolunda gitmiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son 3 haftayı Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor yenilgileriyle kapatan Trabzonspor, 5. kez takımın başına gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde arzu ettiği sonuçları alamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 11:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:04
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        Trabzonspor'da 5. Güneş döneminde işler yolunda gitmiyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de son 3 haftayı Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor yenilgileriyle kapatan Trabzonspor, 5. kez takımın başına gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde arzu ettiği sonuçları alamıyor.

        Ligde 12. hafta sonunda oynadığı 11 karşılaşmada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 12 puan toplayarak 13. sırada yer alan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 19 puan gerisinde kalırken, küme düşme hattının da hemen üzerinde bulunuyor.

        Karedeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 9 lig maçında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak 10 puan toplayabildi.

        Şenol Güneş yönetimindeki 9 lig maçında 0,9 puan ortalaması elde eden Karadeniz ekibi, deneyimli çalıştırıcı idaresinde daha önceki başarılarının uzağında kaldı.

        - Ligdeki maçlar

        Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen Trabzonspor'un üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

        Dördüncü hafta İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde ilk kez teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı Beşiktaş karşısından 1-1, erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, 6. hafta Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, ilk galibiyetini 7. hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde edip, 8. haftada Atakaş Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

        Daha sonra sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçen Trabzonspor, 10. haftada konuk olduğu Göztepe'ye 2-1, 11. haftada Fenerbahçe'ye sahasında 3-2, son olarak da Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 kaybetti.

        - 17 maçın 4'ünü kazandı

        Trabzonspor, Süper Lig ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 17 resmi maçın sadece 4'ünü kazandı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 5 maçı da kaybetti.

        Ligdeki 11 müsabakasında 2 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Avrupa'da da 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarından da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibi, hem lig hem de Avrupa serüveninde hüsran yaşadı.

        - Son 8 sezonun en kötü dönemi

        Trabzonspor, ligde 8 sezon içinde en az puan topladığı 11 maçlık performansı geride bıraktı.

        Bordo-mavililer, 2017-2018 sezonunda 13, 2018-2019 sezonunda 16, 2019-2020 sezonunda 19, 2020-2021 sezonunda 13, 2021-2022 sezonunda 27, 2022-2023 sezonunda 21, 2023-2024 sezonunda 19, bu sezon da 12 puan elde etti.

        Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda 11 hafta sonunda 11 puan toplamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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