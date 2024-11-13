Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Dar alanda oyunla devam eden idman, tek kale savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda oyuncular, aerobik koşu ve pas çalışması yaptı.

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