Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

Bu sonuçla bir maçı Trabzonspor puanını 15'e yükseltirken, konuk ekip ise 18 puanda kaldı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini Valentina Troka ve Kaltrina Biqkaj atarken, Beylerbeyi'nin golünü ise Elena Santos kaydetti.

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