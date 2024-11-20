Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından sürat çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, 3'e 3 anaerobik çalışma ile sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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