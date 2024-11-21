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        TTSO üyesi firmalara dış ticaret eğitimi verildi

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmalara yönelik Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında dış ticaret eğitim programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:16
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        TTSO üyesi firmalara dış ticaret eğitimi verildi
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        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmalara yönelik Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında dış ticaret eğitim programı düzenlendi.

        TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin faydalı olacağına inandığını söyledi.

        Oda olarak her ay farklı konularda en az 2-3 eğitim düzenlemeye çalıştıklarını aktaran Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Dış ticaret bizim için önemli. İhracatı 1 milyar doları aşan iller arasındayız. 1,7 milyar dolar seviyelerinden 1,1 milyar dolar seviyelerine kadar geriledik. Bu rakamı çeşitli sektörlerde yapacağımız çalışmalarla artırmalıyız. Burada da farklı sektörlerden çok sayıda firmamız var. Eğitimin faydalı olacağına inanıyorum."

        İki gün süre eğitim programına 50'den fazla firma temsilcisi katıldı.

        Katılımcılara dış ticaret yol haritası ve müşteri bulma, uluslararası ticaret sistemleri, dış ticarette fiyatlandırma, dış ticarette sözleşmeler, dış ticaret pazarlama ve operasyon süreçlerinde doğru hizmet alımı ve süreçleri, dış ticarette kullanılan belgeler ve gümrük mevzuatı ile uygulamaları konularında bilgi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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