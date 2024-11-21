TTSO üyesi firmalara dış ticaret eğitimi verildi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmalara yönelik Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında dış ticaret eğitim programı düzenlendi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin faydalı olacağına inandığını söyledi.

Oda olarak her ay farklı konularda en az 2-3 eğitim düzenlemeye çalıştıklarını aktaran Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış ticaret bizim için önemli. İhracatı 1 milyar doları aşan iller arasındayız. 1,7 milyar dolar seviyelerinden 1,1 milyar dolar seviyelerine kadar geriledik. Bu rakamı çeşitli sektörlerde yapacağımız çalışmalarla artırmalıyız. Burada da farklı sektörlerden çok sayıda firmamız var. Eğitimin faydalı olacağına inanıyorum." İki gün süre eğitim programına 50'den fazla firma temsilcisi katıldı.