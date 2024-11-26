Trabzon sahilinden toplanan çöpler yeni ürünlere dönüştürülecek

Karbuz, Doğu Karadeniz'in, Türkiye'nin en zengin doğasına sahip bölgelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, çevre duyarlılığı yüksek etkinliklerin bölgedeki doğal mirasın korunması için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çocuklara çevreyi koruma bilinci kazandırmayı ve geri dönüşümle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Karbuz, "Sahil temizliği sonrası gerçekleştirilecek workshop sayesinde, geri dönüşüm malzemelerinin nasıl değerli ürünlere dönüştürülebileceğini uygulamalı olarak öğreteceğiz." ifadesini kullandı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Trabzon AB Bilgi Merkezince "Yaratıcı Eller, Temiz Denizler" sahil temizliği etkinliği ile toplanacak çöpler, tasarım atölyesinde yeni ürünlere dönüştürülecek.

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