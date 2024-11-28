Trabzon'da "2. Şifadır Türküler" adlı konser düzenlendi

Vali Yıldırım, konser sonunda şef Odabaş'a teşekkür belgesi takdim ederek, çiçek hediye etti. Yıldırım, korodaki sağlık çalışanlarını tebrik ederek, şiir de okudu.

Konseri, sağlık personeli ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri de izledi.

Koroda yer alan sağlıkçıları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, yoğun iş temposunda çalışan sağlık personelinin motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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