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        Genç girişimci adayları TTSO'da bir araya geldi

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesinin girişimcilik kulübü üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 02.12.2024 - 13:34
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        Genç girişimci adayları TTSO'da bir araya geldi
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        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesinin girişimcilik kulübü üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

        KTÜ Kadın Girişimciler Kulübü ile Trabzon Üniversitesi Girişimcilik Kulübü başkan ve üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ile bir araya geldi.

        Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade eden Çelebi, amaçlarının kadın ve genç girişimci sayısını artırmak olduğunu belirtti.

        Çelebi, girişimcilik ve istihdamın artmasının ülke ekonomisine artı değer olarak yansıyacağına işaret ederek, "TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulumuz da bu anlamda özellikle üniversitelerdeki gençlerle önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Aydın ise KTÜ ve Trabzon Üniversitesi ile yaptıkları protokoller ile çeşitli projeler planladıklarına değinerek, "Eğitim programları, sosyal etkinlikler ve diğer projelerle gençlerin girişimcilik kültürüne katkıda bulunmaya çalışacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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