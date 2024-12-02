Genç girişimci adayları TTSO'da bir araya geldi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon Üniversitesinin girişimcilik kulübü üyeleri Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

KTÜ Kadın Girişimciler Kulübü ile Trabzon Üniversitesi Girişimcilik Kulübü başkan ve üyeleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ile bir araya geldi.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için çalıştıklarını ifade eden Çelebi, amaçlarının kadın ve genç girişimci sayısını artırmak olduğunu belirtti. Çelebi, girişimcilik ve istihdamın artmasının ülke ekonomisine artı değer olarak yansıyacağına işaret ederek, "TOBB Trabzon Kadın Girişimciler Kurulumuz da bu anlamda özellikle üniversitelerdeki gençlerle önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.