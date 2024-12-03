Trabzonspor, üst sıraların uzağında kaldı

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligde arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü üst sıralarda kendine yer bulamadı.

Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 15 puan topladı.

Ligde 14. haftayı 15 puanla 12. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezon 9. hafta 12 puanla 8. sırada yer alarak puan cetvelindeki en iyi derecesini elde etti.

- Ligdeki maçlar ve sıralaması Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, lige 1 puanla 13. sırada başladı. İkinci haftayı bay geçen Trabzonspor averajla 12. sıraya yükseldi. Bordo-mavililer üçüncü haftada Bellona Kayserispor ile berabere kalarak 2 puanla 14. sırada yer aldı. Dördüncü hafta ikas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi 3 puanla 13, beşinci haftada kendi evinde ilk kez teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı Beşiktaş karşısında 1-1 berabere kalarak 4 puanla 12, 6. hafta Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek 5 puanla 14. sırada bulundu.

İlk galibiyetini 7. hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde ederek puanını 8, sıralamasını 10'a yükselten Karadeniz ekibi, 8. haftada Atakaş Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalarak 9 puanla 10. sıradaki yerini korudu. 9. hafta RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçen Trabzonspor, 12 puanla 8. sıraya yükselerek bu sezon sıralamadaki en iyi derecesini elde etti.

10. haftada konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor 12 puanla 9, 11. haftada Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek 12 puanla 11 ve 12. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-1 kaybederek 12 puanla 13. sıraya geriledi. Trabzonspor, 13. haftada Adana Demirspor'u 5-0 yenerek 15 puanla 10. sıraya yükselirken, 14. haftada Corendon Alanyaspor yenilgisiyle de 14. haftayı 15 puanla 12. sırada tamamladı.