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        Trabzon'da öğrencilere ata tohumu eğitimi verildi

        Trabzon'da, ata tohumlarının geleceğe aktarılması amacıyla yürütülen "Tohum Koruyucuları" projesi kapsamında 6-14 yaş grubundaki 100 öğrenciye eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:16
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        Trabzon'da öğrencilere ata tohumu eğitimi verildi
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        Trabzon'da, ata tohumlarının geleceğe aktarılması amacıyla yürütülen "Tohum Koruyucuları" projesi kapsamında 6-14 yaş grubundaki 100 öğrenciye eğitim verildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'ın paydaş olduğu AB projesi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından ziraat mühendisi Yavuz Şuayip Yalım ve DOKA'dan ziraat mühendisi Mine Aydın tarafından 6-14 yaş arasında 100 öğrenciye eğitim verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Trabzon'un yanı sıra Rize ve Giresun'dan öğrencilerin katıldığı eğitim faaliyetleriyle çocukların Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde yetiştiriciliği yapılan bitkiler ve tohumlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarının hedeflendiği vurgulandı.

        Bölgede yetişen domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kavun, karpuz, kabak, lahana, çay, fındık, ceviz, pancar, turp ve marul gibi ürünlerin geleceğe taşımasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Trabzon'umuzda tarımı daha ileriye ve hak ettiği noktaya getirmek için çalışmalarımız sürecek. Bu konuda kurum ve kuruluşlarla iş birliğimiz devam edecek. Tarımda devamlılığın sağlanmasına katkıda bulunmak en büyük amacımızdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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