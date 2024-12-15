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        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:19 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:25
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        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

        Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

        Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:

        "Uğurcan Çakır, ⁠Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin, Eren Elmalı, Borna Barisic, ⁠John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, ⁠Batista Mendy, ⁠Umut Güneş, ⁠Edin Vişça, Cihan Çanak, ⁠Muhammed Cham, Denis Draguş, ⁠Anthony Nwakaeme, ⁠Simon Banza, ⁠Enis Destan, ⁠Poyraz Efe Yıldırım."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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