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        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı

        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:59
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        Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan, son yolculuğuna uğurlandı
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        Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığda yaşamını yitiren milli sporcu Emre Yazgan, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde toprağa verildi.

        Kocaeli'ndeki cenaze törenin ardından uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Yazgan'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yukarıköy Mahallesi'ndeki Yukarıköy Merkez Cami'ne getirildi.

        Öğle vaktine müteakip kılına cenaze namazına baba Fatih, anne Gülcan, sporcunun ikizi Yunus Yazgan'ın yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Trabzon İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu ile sporcu arkadaşları katıldı.

        Genç judocunun cenazesi, daha sonra aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

        Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, gazetecilere yaptığı açıklamada camia olarak en acı günlerden birisini yaşadıklarını söyledi.

        Huysuz, Yazgan'ın disiplinli ve saygılı bir sporcu olduğuna işaret ederek "Gerçekten iki gündür çok zor durumdayız. Hem camia hem aile olarak olay yaşandığından beri beraberiz. En acısı bugün. Dün cenaze namazını Kocaeli'nde kıldık ama bugün inşallah toprağa verip kardeşimizi ebediyete uğurlayacağız. Şehitlik mertebesi ünvanı inşallah nasip olur." diye konuştu.

        Kocaeli TOHM judo takımının hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum Palandöken'de yüksek irtifa kamp çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetmiş, 4 sporcu yaralanmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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