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        Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:35 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:38
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        Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
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        Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirler okundu.

        Program öğrencilerin hazırladığı ve Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo ile son buldu.

        Etkinliğe, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Tekke, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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