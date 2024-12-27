Trabzon'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Trabzon'un Of ilçesinde Mehmet Akif Ersoy'un 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirler okundu.
Program öğrencilerin hazırladığı ve Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo ile son buldu.
Etkinliğe, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Tekke, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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