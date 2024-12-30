Trabzon'da öğrencilere "disiplinli çalışma ve motivasyon" semineri verildi

Sınavlara hazırlık, disiplinli çalışma ve motivasyon konularını aktaran Tunaçay, öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları nasıl çözebileceklerine yönelik bilgiler paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Şube Müdürlüğünce Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki semineri eğitim koçu Alpay Tunaçay verdi.

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