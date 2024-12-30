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        Trabzon'da öğrencilere "disiplinli çalışma ve motivasyon" semineri verildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik seminer düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:13 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:15
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        Trabzon'da öğrencilere "disiplinli çalışma ve motivasyon" semineri verildi
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik seminer düzenledi

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Şube Müdürlüğünce Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki semineri eğitim koçu Alpay Tunaçay verdi.

        Sınavlara hazırlık, disiplinli çalışma ve motivasyon konularını aktaran Tunaçay, öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları nasıl çözebileceklerine yönelik bilgiler paylaştı.

        Tunaçay, sınav stresini yönetme konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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