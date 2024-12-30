Trabzon'da öğrencilere "disiplinli çalışma ve motivasyon" semineri verildi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik seminer düzenledi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik seminer düzenledi
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Şube Müdürlüğünce Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki semineri eğitim koçu Alpay Tunaçay verdi.
Sınavlara hazırlık, disiplinli çalışma ve motivasyon konularını aktaran Tunaçay, öğrencilerin karşılaştıkları zorlukları nasıl çözebileceklerine yönelik bilgiler paylaştı.
Tunaçay, sınav stresini yönetme konusunda tavsiyelerde bulunduğu öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
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