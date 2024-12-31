Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan yeni yıl mesajı:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajında, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz. Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonspor'umuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır." ifadesini kullandı.