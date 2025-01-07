Trabzon'da görme engelliler şiir dinletisine türkülerle renk katacak

Trabzon'da görme engelliler, şiir dinletisinde farklı yörelere ait türküleri seslendirecek.

Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü ile Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanlığı iş birliğinde, 9 Ocak Perşembe günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde şiir dinletisi düzenlenecek.

"Ezgiler ve Türküler Eşliğinde Yedi Kadın Şairin Dilinden Yedi Güzel Adam Şiirleri" adlı dinletide, 6'sı görme engelli 12 kişi sahne alacak.

Bazı üyelerin, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca organize edilen resmi yarışmalarında madalya ve kupa kazandığını belirten Öztürk, "Amacımız görme engelli arkadaşlarımızı sportif ve sanatsal etkinliklere katmak ve gelişimlerine katkı sağlamak." dedi.

Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Öztürk, AA muhabirine, 2013'te faaliyete geçen ve 64 üyesi bulunan kulübün çeşitli spor branşlarındaki başarısı ve sanatsal yönüyle öne çıktığını söyledi.

Öztürk, görme engellilerin her şeyi yapabileceğinin altını çizerek, "Ailelerle, çocuklarını kulübe getirmeleri için görüşmeler yapıyoruz. Trabzon'da görme engelliler için ilk ve tek spor kulübüyüz. Çocuklarını spor yaparken gören aileler de mutlu oluyorlar." diye konuştu.

Üyelerden oluşan koronun zaman zaman konserlerde sahne aldığını anlatan Öztürk, "Konserimizden haberdar olan Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanlığı ile şiir dinletisini ortaklaşa yapmaya karar verdik. Bu birliktelik bizi son derece mutlu etti. Bundan sonra da farklı kurum ve kuruluşlarla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.