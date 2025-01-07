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        Trabzon'da görme engelliler şiir dinletisine türkülerle renk katacak

        Trabzon'da görme engelliler, şiir dinletisinde farklı yörelere ait türküleri seslendirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:32
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        Trabzon'da görme engelliler şiir dinletisine türkülerle renk katacak
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        Trabzon'da görme engelliler, şiir dinletisinde farklı yörelere ait türküleri seslendirecek.

        Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü ile Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanlığı iş birliğinde, 9 Ocak Perşembe günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde şiir dinletisi düzenlenecek.

        "Ezgiler ve Türküler Eşliğinde Yedi Kadın Şairin Dilinden Yedi Güzel Adam Şiirleri" adlı dinletide, 6'sı görme engelli 12 kişi sahne alacak.

        Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Özgür Öztürk, AA muhabirine, 2013'te faaliyete geçen ve 64 üyesi bulunan kulübün çeşitli spor branşlarındaki başarısı ve sanatsal yönüyle öne çıktığını söyledi.

        Bazı üyelerin, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunca organize edilen resmi yarışmalarında madalya ve kupa kazandığını belirten Öztürk, "Amacımız görme engelli arkadaşlarımızı sportif ve sanatsal etkinliklere katmak ve gelişimlerine katkı sağlamak." dedi.

        Öztürk, görme engellilerin her şeyi yapabileceğinin altını çizerek, "Ailelerle, çocuklarını kulübe getirmeleri için görüşmeler yapıyoruz. Trabzon'da görme engelliler için ilk ve tek spor kulübüyüz. Çocuklarını spor yaparken gören aileler de mutlu oluyorlar." diye konuştu.

        Üyelerden oluşan koronun zaman zaman konserlerde sahne aldığını anlatan Öztürk, "Konserimizden haberdar olan Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanlığı ile şiir dinletisini ortaklaşa yapmaya karar verdik. Bu birliktelik bizi son derece mutlu etti. Bundan sonra da farklı kurum ve kuruluşlarla çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Kamuran Tuna ise daha önce de farklı derneklerle bu tür etkinlikler yaptıklarını dile getirerek, "Yedi Güzel Adam'ı 7 kadın şairimizin seslendirecekleri eserlerle anacağız. Şiir aralarında da kulübün üyeleri türküleriyle sinerji oluşturacak." dedi.

        Her bireyin engelli adayı olduğuna işaret eden Tuna, "O nedenle özellikle görme engelli kulübümüzle böyle bir faaliyet içinde olmak istedik. Çünkü bu toplumsal bir vazife ve görevdir." diye konuştu.

        Şiir dinletisinde türkü seslendirecek Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Şeyma Bulut da şiirler, ezgiler ve türkülerle güzel bir faaliyet olacağına inandığını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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