Kadın Boks Milli Takımı, Trabzon'da dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

Kadın Boks Milli Takımı, mart ayından Sırbistan'da düzenlenecek 2025 Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor.

Çalışmalarını Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren milli takımın antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın iki hafta süreceğini söyledi.

Trabzon'daki kampın ardından yurt dışı kampında hazırlıklara devam edeceklerini belirten Yiğit, "Olimpiyattan sonra ilk dünya şampiyonamıza iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Biz iyi bir takımız, bize yakışanı yapıp inşallah şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.