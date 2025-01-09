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        Kadın Boks Milli Takımı, Trabzon'da dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

        Kadın Boks Milli Takımı, mart ayından Sırbistan'da düzenlenecek 2025 Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:10 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:35
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        Kadın Boks Milli Takımı, Trabzon'da dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor
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        Kadın Boks Milli Takımı, mart ayından Sırbistan'da düzenlenecek 2025 Dünya Boks Şampiyonası hazırlıklarına Trabzon'da devam ediyor.

        Çalışmalarını Trabzon Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdüren milli takımın antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın iki hafta süreceğini söyledi.

        Trabzon'daki kampın ardından yurt dışı kampında hazırlıklara devam edeceklerini belirten Yiğit, "Olimpiyattan sonra ilk dünya şampiyonamıza iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. Biz iyi bir takımız, bize yakışanı yapıp inşallah şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

        Yiğit, özverili şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Biz zaten başarıyı bu disiplinli çalışmaya borçluyuz. Aynı şekilde çalışmalarımıza, antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Daha büyük başarılar istiyoruz, daha çok altın madalya istiyoruz . Ülke olarak bunları hak ettiğimize inanıyorum, bunun için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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