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        Trabzon'da 11. Geleneksel Hamsi Şöleni düzenlendi

        Trabzon'da, 11. Geleneksel Hamsi Şöleni organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 16:05 Güncelleme: 01.02.2025 - 16:43
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        Trabzon'da 11. Geleneksel Hamsi Şöleni düzenlendi
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        Trabzon'da, 11. Geleneksel Hamsi Şöleni organize edildi.

        TMMOB Makina Mühendisleri Trabzon Şubesince düzenlenen programa, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, TMMOB Makina Mühendisleri Trabzon Şube Başkanı Ufuk Bulut ve davetliler katıldı.

        Izgarada pişirilen hamsilerin ikram edildiği şölen, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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