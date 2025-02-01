Oleksandr Zubkov, transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi

Görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Zubkov için imza töreni düzenlenecek.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

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