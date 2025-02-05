Doğu Karadeniz'de kar yağışı etkili oldu

Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ve Giresun'da etkili olan kar yağışının ardından kapanan mahalle ve köy yollarında çalışma başlatıldı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren sahilde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar nedeniyle Çaykara, Şalpazarı, Arsin, Araklı, Sürmene ve Köprübaşı'nda 20 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Gümüşhane​​​​​​​

Gümüşhane'de etkisini gösteren kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kent merkezinde 50, Kelkit'te 40, Köse'de 3, Kürtün'de 10, Şiran'da 60 ile Torul'da 25 olmak üzere 188 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Şehrin yüksek kesimlerindeki mahalle ve köylerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Gümüşhane Belediyesi, karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılabilmesi için başlattıkları çalışmalara devam ediyor.

- Rize

Rize'de soğuk hava ve kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Kentte hava sıcaklıkların düşmesiyle etkili olan kar dolayısıyla İkizdere ilçesinde 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda ve Ovit Dağı Geçidi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışıyor.

- Bayburt

Bayburt'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü, cadde ve sokaklar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.