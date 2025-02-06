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        Trabzonspor'un deplasman kabusu bitmiyor

        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un dış saha maçları adeta kabus oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:10 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:10
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        Trabzonspor'un deplasman kabusu bitmiyor
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        SELÇUK KILIÇ - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un dış saha maçları adeta kabus oldu.

        Bordo-mavili takım, bu sezon Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 1 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

        Trabzonspor, resmi maçlarda dış sahada tek galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında 2-0'lık sonuçla aldı.

        - Ligde son galibiyet 264 gün önce

        Trabzonspor, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmada 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak galibiyet elde edemedi.

        Dış saha maçlarında 5 puan toplayabilen Trabzonspor, 25 puan kaybetti.

        Ligde rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet çıkaramadı.

        Karadeniz ekibi, 264 gün önce ligde son galibiyetini yaşayarak 3 puana hasret kaldı.

        - Türkiye Kupası'nda da deplasmanda kazanamadı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı tek karşılaşmada İskenderunspor ile berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında ise dış sahadaki 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

        - Şenol Güneş ile deplasmanda galibiyet yok

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından 5. kez göreve getirilen Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda hiç kazanamadı.

        Bordo-mavililer, Şenol Güneş yönetiminde 9 dış saha maçında 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

        Ligde 8 deplasman maçında 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, kupada da 1 karşılaşmada berabere kaldı.

        Trabzonspor, Güneş yönetiminde ligde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor ve Reeder Samsunspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 yenildi, kupada İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı.

        - Diğer deplasman maçları

        Trabzonspor, ligde Abdullah Avcı yönetimindeki deplasman maçlarında Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı.

        Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında ise UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını 2-0 yendi, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 2-0 mağlup oldu, UEFA Konferans Ligi'nde İsviçre'nin St. Gallen takımı ile de 0-0 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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