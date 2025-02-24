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        Trabzon'da eğitime yarın ara verildi

        Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 24.02.2025 - 17:57
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        Trabzon'da eğitime yarın ara verildi
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        Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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