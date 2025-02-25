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        Karadeniz'de kapalı 824 yerleşim yeri yolunda karla mücadele ediliyor

        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 824 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:03
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        Karadeniz'de kapalı 824 yerleşim yeri yolunda karla mücadele ediliyor
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        Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 824 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla Vakfıkebir ve Of'ta 36'şar, Şalpazarı'nda 29, Hayrat'ta 28, Beşikdüzü'nde 23, Tonya'da 22, Çarşıbaşı'nda 21, Akçaabat'ta 18, Çaykara'da 11, Düzköy ve Dernekpazarı'nda 4'er, Ortahisar ilçesinde ise 2 olmak üzere 234 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadele ediyor.

        Ekipler, şehir içi trafiğin aksamaması için Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ana arterlerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

        AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin kar dolayısıyla 25 mahsur kalma ve hayvan kurtarma gibi olaylara müdahale ettiği belirtildi.

        Karayolları ağındaki ana arterlerde kapalı yol bulunmadığı, yollarda temizleme çalışmalarının il genelinde ilgili kurumların 402 personeliyle devam ettiği aktarıldı.

        İl genelinde tüm yayla ve mezra yollarının kapalı olduğu, 2 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

        - Ordu

        Ordu'da kar nedeniyle kapanan 55 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadelenin 434 iş makinesi ve 615 personelle sürdürüldüğü belirtildi.

        Ordu'da son yılların en şiddetli karının etkili olduğu vurgulanan açıklamada, kapanan 55 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin sahada olduğu kaydedildi.

        - Giresun

        Giresun'da kar dolayısıyla 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 7, Görele'de 28, Tirebolu'da 23, Espiye'de 12, Eynesil ve Keşap'ta 11'er, Yağlıdere'de 8, Bulancak ve Çanakçı'da 6'şar, Piraziz'de 5, Doğankent'te 4, Dereli ve Güce'de 3'er, Alucra ilçesinde ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

        - Rize

        Rize'de de kar etkisini aralıklarla sürdürüyor.

        Kar dolayısıyla merkezde 37, Ardeşen'de 27, Çayeli'nde 23, İkizdere'de 22, Kalkandere'de 21, Çamlıhemşin'de 20, Pazar'da 12, Fındıklı'da 11, Derepazarı'nda 9, Hemşin'de 8, İyidere'de 7 ve Güneysu ilçesinde 1 olmak üzere 198 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma gerçekleştiriyor.

        Öte yandan Karayolları ekipleri de Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de kar ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezinde 2, Kürtün'de 10 ve Torul ilçesinde 8 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

        Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadeleye devam ediyor.

        Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı 68 personel de 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

        Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, dün akşam meydana gelen çığ dolayısıyla ulaşıma kapanan merkeze bağlı Esenler köyü yolunu da ulaşıma açtı.

        - Artvin

        Artvin'de de 188 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, Merkez'de 31, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 38, Arhavi'de 30, Hopa'da 16, Kemalpaşa'da 12, Murgul'da 11, Şavşat'ta 7, Yusufeli ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele 77 personel ve 42 iş makinesiyle sürdürülüyor.

        Şehir merkezinde kar kalınlığı 40, Atabarı Kayak Merkezi'nde de 150 santimetreyi aştı.

        Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara geçiti ile Hopa-Borçka kara yolu Cankurtaran geçitinde kar nedeniyle zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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