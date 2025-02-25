Karadeniz'de kapalı 824 yerleşim yeri yolunda karla mücadele ediliyor

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 824 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl genelinde aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla Vakfıkebir ve Of'ta 36'şar, Şalpazarı'nda 29, Hayrat'ta 28, Beşikdüzü'nde 23, Tonya'da 22, Çarşıbaşı'nda 21, Akçaabat'ta 18, Çaykara'da 11, Düzköy ve Dernekpazarı'nda 4'er, Ortahisar ilçesinde ise 2 olmak üzere 234 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadele ediyor.

Ekipler, şehir içi trafiğin aksamaması için Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ana arterlerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürütüyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin kar dolayısıyla 25 mahsur kalma ve hayvan kurtarma gibi olaylara müdahale ettiği belirtildi.

Karayolları ağındaki ana arterlerde kapalı yol bulunmadığı, yollarda temizleme çalışmalarının il genelinde ilgili kurumların 402 personeliyle devam ettiği aktarıldı.

İl genelinde tüm yayla ve mezra yollarının kapalı olduğu, 2 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

- Ordu

Ordu'da kar nedeniyle kapanan 55 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun zorlu coğrafyasında karla mücadelenin 434 iş makinesi ve 615 personelle sürdürüldüğü belirtildi.

Ordu'da son yılların en şiddetli karının etkili olduğu vurgulanan açıklamada, kapanan 55 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin sahada olduğu kaydedildi.

- Giresun

Giresun'da kar dolayısıyla 129 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 7, Görele'de 28, Tirebolu'da 23, Espiye'de 12, Eynesil ve Keşap'ta 11'er, Yağlıdere'de 8, Bulancak ve Çanakçı'da 6'şar, Piraziz'de 5, Doğankent'te 4, Dereli ve Güce'de 3'er, Alucra ilçesinde ise 2 köy yolu ulaşıma kapandı.