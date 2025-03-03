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        Trabzon'da Uluslararası Yat Yarışları ve Mavi Ekonomi Zirvesi için protokol imzalandı

        Trabzon'da, Karadeniz Uluslararası Yat Yarışları ve Mavi Ekonomi ile Sürdürülebilir Yat Turizmi Zirvesi için iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:37 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:55
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        Trabzon'da Uluslararası Yat Yarışları ve Mavi Ekonomi Zirvesi için protokol imzalandı
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        Trabzon'da, Karadeniz Uluslararası Yat Yarışları ve Mavi Ekonomi ile Sürdürülebilir Yat Turizmi Zirvesi için iş birliği protokolü imzalandı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz Uluslararası Yat Yarışları ve Mavi Ekonomi ve Sürdürülebilir Yat Turizmi Zirvesi'nin, 2026 yılının Mart ve Temmuz aylarında düzenleneceği aktarıldı.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret eden Trabzon Darıca Yat Spor Kulübü Başkanı Yunus Emre İshak ile TTSO arasında iş birliği protokolü imzalandığı belirtildi.

        İshak, etkinlikler kapsamında Trabzon'un ve bölgenin uluslararası tanınırlığını artırmayı, sürdürülebilir gelişimi teşvik etmeyi ve Karadeniz’i bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

        Her iki organizasyona önemli isimlerin katılacağına değinen İshak, "Gerek mart ayında düzenlemeyi planladığımız yat yarışları gerekse temmuz ayındaki zirve ile bölgeye büyük katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu anlamda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın da bize büyük katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

        TTSO Başkanı Erkut Çelebi ise mavi ekonomi kapsamında bölgenin turizm gelirinin yükselmesi ve girişimci sayısının artması için organizasyonların önemli olduğuna işaret etti.

        Bu tür etkinliklerin sayısının ve niteliğinin artmasının bölgeye büyük güç kazandıracağını belirten Çelebi, böylelikle denizden daha fazla yararlanılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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