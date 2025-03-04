Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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