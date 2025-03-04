Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, TÜMOSAN Konyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

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