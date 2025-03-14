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        Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethederken kullandığı rotayı belirleyen projenin tanıtımı yapıldı

        Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in, askerleriyle Trabzon'u fethederken kullandığı güzergahların tespit edildiği "Kadim Zamanların Ayak İzleri" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:52 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:52
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        Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethederken kullandığı rotayı belirleyen projenin tanıtımı yapıldı
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        Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in, askerleriyle Trabzon'u fethederken kullandığı güzergahların tespit edildiği "Kadim Zamanların Ayak İzleri" projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse'nin yürütücülüğünde MÖ 401-400 yıllarında Onbinler'in ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahları tespit edilerek, modellendirilip coğrafi işaretle belirlendi.

        AB destekli COST Aksiyonu Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı-SEADDA kapsamında uygulanan ve "Kadim Zamanların Ayak İzleri" ismi verilen projenin tanıtımı için bir otelde toplantı düzenlendi.

        Vali Aziz Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, tarih ve turizmin birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu söyledi.

        Tarihi bu güzergahların yeniden gün yüzüne çıkarılmasının önemine değinen Vali Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Biz bu güzergahları tekrar ortaya çıkarabilirsek hem o günün dünyasındaki insanların geçtikleri yerleri, hem oralardan geçerken belki de düşünebildiklerini düşüneceğiz. Onların yaptıkları kayalara bakacağız, onların gördükleri gökyüzünü göreceğiz, onların geçtiği vadilerden geçeceğiz, onların baktığı ufka biz de bakacağız, onların gördüğü güneşin doğuşunu, batışını biz de izleyeceğiz."

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de kentin tarih, kültür ve sanatla ön plana çıktığına işaret ederek, "4 bin yıllık medeniyetlerin süzülerek gelip geçtiği bir şehrin sahipleriyiz. Tarihi hüviyetimize sahip çıkmayı, bu konuda yapılmış ve yapılacak bütün araştırmalara destek olmayı şehrin bir evladı ve yöneticisi olarak görev ediniyorum." dedi.

        Projenin şehrin turizmine ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını aktaran Genç, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet, Trabzon'u o kadar önemli görmüş ki, 'Trabzon fethedilmeden İstanbul'un fethi tamamlanmış sayılmaz' diyerek fetihlerin hep batıya yapıldığı bir zamanda Fatih doğuya dönmüş ve Trabzon'u fethetmiş. O fetih güzergahını da kıymetli hocalarımız çalışmışlar. Hakikaten çok kıymetli buluyorum. Hem şehrimiz hem de tarihimiz adına çok kıymetli. Burada büyük bir emek var. İyi ki Karadeniz Teknik Üniversitemiz iyi ki Trabzon Üniversitemiz var."

        Projenin yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Köse ise yaklaşık 10 yıldır bölgedeki tarihi yolları araştırdıklarına işaret etti.

        - "Tarihsel gerçeklikle yolları tespit etmeye çalıştık"

        Prof. Dr. Köse, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethe gelirken takip ettiği rotayla ilgili daha önce bir çalışma bulunmadığını vurguladı.

        Yapılan sınırlı sayıdaki çalışmanın da yeterli olmadığını dile getiren Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bir kaç çalışma ve daha çok masa başında yazılmış ve arazide olurları, olamazları görmek lazım. Fatih Sultan Mehmet çok titiz bir sultan. Fakat sultanın geçiş yolları ile alakalı elimizde menzilname yok. Fatih Sultan Mehmet'in menzilname yazdırmaması düşünülemez. Ya günümüze ulaşmamış, ya da bir yere karışmış, elimizde olmadığı için literatür, topoğrafya ve tarihsel gerçeklikle yolları tespit etmeye çalıştık."

        Toplantıya, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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