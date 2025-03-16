Trabzon'da "Emeli Öğretmenlere Vefa İftarı" düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde "Emekli Öğretmenlere Vefa İftarı" programı gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen iftar programında konuşan Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, ülkeye büyük hizmetler vermiş emekli öğretmenlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kendisinin de emekli öğretmen çocuğu olduğunu aktaran Demirer, "Rabbimden sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Allah oruçlarınızı kabul etsin." dedi.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu da ramazanın önemine dikkati çekerek, "Emekli öğretmenlerimizle gönül gönüle, muhabbetle geçen bu anlamlı iftar programında ramazanın manevi atmosferini hep birlikte hissettik." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise katılım sağlayan öğretmenler ile destek sağlayan Of Yardımlaşma Vakfı'na teşekkür etti.

Vakıf Başkanı Semahat Sarıalioğlu da öğretmenlerin hatırlanması gerektiğini vurguladı.