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        Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürdü

        Trabzon'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde marketlere fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:37
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        Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürdü
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        Trabzon'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde marketlere fiyat etiketi ve fahiş fiyat denetimi gerçekleştirdi.

        Ekipler, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde zincir ve yerel marketlerin, reklamlarda bahsi geçen indirim ve kampanyaları uygulayıp uygulamadığını kontrol etti, ayrıca restoran, lokanta, pastane fiyat listesi ve menü denetimleri yaptı.

        Ekipler, bu yılın ilk 2,5 ayında 18 ilçede 365 firmayı denetlerken, 40 firmaya fiyat etiketi veya kasa, reyon uyuşmazlığından 315 bin lira idari para cezası uyguladı.

        Trabzon'da ayrıca 35 işletmede fahiş fiyat tespit eden ekipler, bu işletmelerle ilgili cezai işlem uygulanması için raporları Ticaret Bakanlığına gönderdi.

        Öte yandan denetlenen bir marketin müdürü İzzet Berber, ekiplerin yaklaşık 15 günde bir tarih, fiyat, kampanyalı ürünlerin etiketlerinin birbirini tutması gibi genel kontrollerde bulunduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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