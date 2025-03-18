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        Trabzon'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi

        Trabzon'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla panel organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.03.2025 - 16:41
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        Trabzon'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi
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        Trabzon'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla panel organize edildi.

        Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Demircioğlu, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'ndeki programda, "Çanakkale'nin Ruhu" konulu sunum yaptı.

        Demircioğlu, "Çanakkale geçilmez" sözünün slogan değil, bizzat düşmanın durumunu ifade eden bir rapor olduğunu söyledi.

        Atatürk'ün, "Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum" dediği 57. Alay'ın Çanakkale'nin kaderini değiştiren büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Demircioğlu, o döneme ilişkin bazı olayları katılımcılarla paylaştı.

        Öğrencilerin Çanakkale'de şehit olduğu için okullardan bir süre mezun verilemediğinin altını çizen Demircioğlu, "Ne büyük bir acıdır ki bu vatanın okumuş gençliği o dönem yok olmuştur. Bu ülke o nedenle hiçbir ülkeye benzetilemez." dedi.

        Trabzon Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Çakıcı ise Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nin durumu hakkında bilgi verdi.

        Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin tarihinde parlayan en önemli başarılarından biri olduğuna dikkati çeken Çakıcı, şunları kaydetti:

        "Bu zafer, vatan sevgisi, fedakarlık ve cesaret gibi evrensel değerlerin milletimizin karakterinin ayrılmaz bir parçası olduğunu gösterir. Gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam eden Çanakkale Zaferi, bizlere milli birlik ve beraberlik içinde neler başarabileceğimizi göstermiştir. Bu anlamlı mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin en asli görevleri arasında yer almaktadır."

        Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akpınar da Türk milletinin hiçbir zaman savaşların başlatıcısı olmadığını dile getirerek, "Birinci Dünya Savaşı başlarken Osmanlı'ya 'hasta adam, ömrü tamamlanmış bir devlet' gözüyle bakanların sonu korkunç olacaktır. Yani şairin dediği gibi, 'Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur.' Bunu dünya tarihine defalarca nakşettik, işledik." diye konuştu.

        Program, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu'nun konuşmacılara teşekkür belgesi sunumu ile tamamlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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