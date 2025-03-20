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        Trabzon'da kültür sanat

        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Savaş Müzesi" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 16:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 16:08
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        Trabzon'da kültür sanat
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        Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Savaş Müzesi" ile "Alice Harikalar Diyarında" oyunlarını tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

        Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun yazdığı, Barış Erdenk'in proje danışmanlığı yaptığı ve Faik Gürbüzlü'nün yönettiği "Savaş Müzesi" adlı oyunda, dekor tasarımını Aslıhan Üçer, kostüm tasarımını Ebru Gürbüzlü, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kemal Kahraman, koreografisini Gökmen Göçbeyli, yönetmen yardımcılıklarını ise Volkan Satır ve Dilan Serinyel yaptı.

        Derya Hatipoğlu, Burhan Kurt, Dilan Serinyel, Ogün Kılıç, Selin Karayağız, Bedirhan Arpacı ve Yasemin Nalçacıoğlu'nun rol aldığı oyunda, birbirini tanımayan dört kişinin katıldıkları tur sırasında 5 gün kapalı kaldıkları müze galeri odasında yaşadıkları konu ediliyor.

        Oyun, bugün ve yarın 20.30'da, 22 Mart Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.30'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

        TDT, ikinci oyun olarak ise "Alice Harikalar Diyarında" adlı çocuk oyununu sahnelemeye devam ediyor.

        Lewis Carroll'in yazdığı, Ekin Tunçay Turan çevirdiği ve Tim Kane'nin oyunlaştırdığı oyunun yönetmenliğini Muzaffer Kırıkkalp yapıyor.

        Dekor tasarımını Emre Satı, kostüm tasarımını Özge Şenol, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Yusuf Yalçın'ın yaptığı oyunda, Elvan Çanakoğlu, Hazar Altıntaş, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Oğuzhan Asak, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Altıntaş, Sıla Ömeroğlu, Cem Çanakoğlu, Bedirhan Arpacı, Selin Karayağız ve Göknur Paslı rol alıyor.

        Alice'in maceralarının anlatıldığı oyun, 25-26 Mart'ta saat 11.00'de Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde seyircinin beğenisine sunulacak.

        - Etkinlikler

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince "Bilim Trabzon'da Ramazan Etkinliği" gerçekleştirilecek.

        Program kapsamında, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde 22 Mart Cumartesi 12.00-15.45 saatleri arasında Hacivat ve Karagöz, el kuklası ve meddah oyunu gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

        Kanuni Mehteran Takımı da 25 Mart Salı günü 20.30'da Yenimahalle Fuar Alanı'nda konser verecek.

        Hat eserlerinin yer aldığı "Baş Tacı Dünya Mirası" sergisi ise 31 Mart'a kadar Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açık kalacak.

        Doktorların yaptığı 30 yağlı boya tablonun, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulduğu "Şifadır Sanat" adlı sergi, 24 Mart'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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